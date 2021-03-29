"المصريين الأحرار": تعويم السفينة الجانحة يعكس قوة مصر وعزيمة رجالها

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بجهود رجال مصر الأبطال في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس وتسيير الخط الملاحي، بسواعد وإمكانيات مصرية خالصة، وسط متابعة عالمية ودولية، مؤكدًا أنه سيظل المصريون قادرون على إدارة الأزمات بجدارة.



وقال الحزب في بيان له، اليوم الإثنين، إنه رغم ضخامة السفينة الجانحة "Evergreen" والإشكاليات الفنية والتقنية وتبعات جنوحها لم يغفل رجال القناة بإشراف الفريق أسامة ربيع ومتابعة القيادة السياسية الرشيدة للأمر حتى إنهاء الأزمة بسلام رغم صعوبة الأمر ودون طلب مساعدة أحد فإن المصريون يسطرون عبر التاريخ قدراتهم على اجتياز الصعاب.



ووجه الحزب التحية والشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود رجال القناة بإشراف الفريق بحري أسامة ربيع وكل جنود مصر الأوفياء الذين سهروا من أجل تدارك الأزمة والحفاظ على الشريان الملاحي الشاهد على تاريخ عريض من وفاء المصريين وقدراتهم الخارقة على تجاوز المحن.



وأكد حزب "المصريين الأحرار"، أن الجهود المصرية تدعو للفخر والاعتزاز بأننا حقًا نبني مصر الجديدة صاحبة قرارها وسيادتها ومالكة الإمكانات والقدرات على تحدى الظروف وعبور المحن بعون الله وعزيمة رجالها.

