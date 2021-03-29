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إيهاب أمير يطرح أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان “حكايات”

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أصدر نجم ستار أكاديمي المغربي إيهاب أمير أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان “حكايات” على قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية “حكايات” من كلمات والحان ايهاب امير و توزيع ايوب العمارتي، أما الكليب فتم تصويره في مدينة أسفي تحت إدارة المخرج أمين القاسمي، و تأتي أغنية “حكايات” ضمن مشروع ألبومه الغنائي الجديد، والذي يضم 6 أغنيات، يسعى إيهاب أمير لإطلاقها بشكل منفرد بحيث تظهر كل فترة أغنية جديدة، تتنوع بين مجموعة من الألوان الغنائية بالاضافة الى أولى تجاربه الغنائية باللهجة المصرية .

كما يخوض إيهاب أمير تجربته الأولى أيضًا في عالم التمثيل، عبر مشاركته في بطولة المسلسل المغربي "السر القديم"، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، ويجمع في بطولته عدد من النجوم المغاربة، من بينهم كمال الكاظمي وفاطمة الزهراء بناصر وعبد الإله عاجل وسعد موفق وجلال قريوة.

يذكر أن آخر إصدارات الفنان ايهاب أمير، كان كليب « شابة » الذي تعامل فيه مع الموزع "soul-a"، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب".

ويعد إيهاب أمير من أبرز الأصوات في المغرب، حيث لفت الانتباه في بدايته بمشاركته في ستار أكاديمي، وحقق قاعدة جماهيرية واسعة بأشهر أغنياته "دموع وردة" و »مشى لامور » و"بغيت نطير يما".



https://www.youtube.com/watch?v=63OrydfUH5s

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