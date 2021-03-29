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والد النني: توقعت تسجيله لهدف في جزر القمر.. وهذه حقيقة رحيله عن آرسنال

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
أنور أبو الهيثم
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أعرب ناصر النني، والد محمد النني لاعب منتخبنا الوطني وأرسنال الإنجليزي، أنه توقع إحراز محمد هدف في مرمى جزر القمر التي إنتهت منذ قليل. 

وتابع النني أنه تحدث مع نجله قبل اللقاء وتوقع تقديم مستوى متميز في المباراة واحرازه هدف ومساعدة زملائه في تأكيد صدارة المجموعة على حساب جزر القمر، وللرد على المهاترات التي ترددت مؤخرا عن تمردة على المنتخب. 

وشدد أن نجله خير وبيتقى ربنا في حياته ولذلك ربنا بيكرمه دوما في مواجهة أي عراقيل تقابله. 

وعن بقاءه في أرسنال الانجليزي أو الرحيل لنادي أخر كما تردد عن إهتمام جلاط سراي التركي بضمه؛ أكد على بقاء محمد في أرسنال خلال الفترة المقبلة.

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