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صلاح الكردي يطرح أحدث أعماله أمل كذاب

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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‏أصدر الفنان اللبناني الشامل صلاح الكردي أغنيته الجديدة بعنوان "أمل كذّاب"، ‏من كلماته وألحانه، توزيع الموزع التركي ميرت كمنجي ‏وإخراج المخرج سام كيّال.

‏الأغنية ‏رومانسية كلاسيكية بامتياز، وهذا اللون الذي نجح فيه الكردي بأغنية "رح ترجعي" التي سبق وقدمها مع الفنان ناجي الأسطا، بالإضافة إلى مجموعة فنانين من الدرجة الأولى، ‏مثل: شيرين في أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، إليسّا "يا ريت"، معين شريف "يا دني"، و "جبال ما بيتلاقو" مع وائل جسار، وغيرها من الأغاني الرومانسية ‏التي لاقت إنتشاراً واسعاً في العالم العربي.‏

من خلال هذه الأغنية ‏أظهر الكردي مساحة جديدة في صوته، كما أضاف إحساسه الخاص ‏الذي انعكس إيجابياً على أسلوبه في التمثيل في الفيديو كليب، ‏الذي لاقى رواجاً واسعاً على منصات المواقع الإجتماعي، وحصل على مئات الآف المشاهدات‏ على اليوتيوب منذ اليوم اليوم الأول.

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