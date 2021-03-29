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صلاح الكردي يطرح أحدث أعماله أمل كذاب
الإثنين 29/مارس/2021 - 09:42 م
لمياء علي
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أصدر الفنان اللبناني الشامل صلاح الكردي أغنيته الجديدة بعنوان "أمل كذّاب"، من كلماته وألحانه، توزيع الموزع التركي ميرت كمنجي وإخراج المخرج سام كيّال.
الأغنية رومانسية كلاسيكية بامتياز، وهذا اللون الذي نجح فيه الكردي بأغنية "رح ترجعي" التي سبق وقدمها مع الفنان ناجي الأسطا، بالإضافة إلى مجموعة فنانين من الدرجة الأولى، مثل: شيرين في أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، إليسّا "يا ريت"، معين شريف "يا دني"، و "جبال ما بيتلاقو" مع وائل جسار، وغيرها من الأغاني الرومانسية التي لاقت إنتشاراً واسعاً في العالم العربي.
من خلال هذه الأغنية أظهر الكردي مساحة جديدة في صوته، كما أضاف إحساسه الخاص الذي انعكس إيجابياً على أسلوبه في التمثيل في الفيديو كليب، الذي لاقى رواجاً واسعاً على منصات المواقع الإجتماعي، وحصل على مئات الآف المشاهدات على اليوتيوب منذ اليوم اليوم الأول.
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