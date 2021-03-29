صلاح الكردي يطرح أحدث أعماله أمل كذاب



‏أصدر الفنان اللبناني الشامل صلاح الكردي أغنيته الجديدة بعنوان "أمل كذّاب"، ‏من كلماته وألحانه، توزيع الموزع التركي ميرت كمنجي ‏وإخراج المخرج سام كيّال.



‏الأغنية ‏رومانسية كلاسيكية بامتياز، وهذا اللون الذي نجح فيه الكردي بأغنية "رح ترجعي" التي سبق وقدمها مع الفنان ناجي الأسطا، بالإضافة إلى مجموعة فنانين من الدرجة الأولى، ‏مثل: شيرين في أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، إليسّا "يا ريت"، معين شريف "يا دني"، و "جبال ما بيتلاقو" مع وائل جسار، وغيرها من الأغاني الرومانسية ‏التي لاقت إنتشاراً واسعاً في العالم العربي.‏



من خلال هذه الأغنية ‏أظهر الكردي مساحة جديدة في صوته، كما أضاف إحساسه الخاص ‏الذي انعكس إيجابياً على أسلوبه في التمثيل في الفيديو كليب، ‏الذي لاقى رواجاً واسعاً على منصات المواقع الإجتماعي، وحصل على مئات الآف المشاهدات‏ على اليوتيوب منذ اليوم اليوم الأول.