قافلة عين شمس تسلم 105 جهاز تعويضي للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في قنا



وتأتي القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والمهندس أشرف رشاد، عضو مجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، وبحضور المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسهيل حمزة أمين، عام جامعة عين شمس المساعد لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونجلاء باخوم، عضو مجلس النواب ومحمد كمال موسى، والدكتور احمد عبدالماجد الاحمر، عضوا مجلس الشيوخ وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا.



وأوضح محافظ قنا، أنه من خلال هذه القافلة تم تسليم ١٠٥ جهاز تعويضى للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حرصا على تقديم كل الدعم لهم إيمانا منا بدورهم الفعال في بناء الدولة المصرية الحديثة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم العديد من الخدمات والأجهزة، لمساعدتهم على الحياة فى ظروف تتوافق مع احتياجاتهم حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة تتناسب مع قدراتهم الخاصة.



وأشار الى أن اجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم وتمكين ذوى الهمم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل العناية بهم حيث تم تقديم العلاج الطبيعي لحوالي ١٠٠٠ مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال عام 2020 بالإضافة إلى تأهيل 223 مواطن يعانى من إعاقة ذهنية بمركز الحكيم الشامل لذوى الاحتياجات الخاصه بقنا.

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فاعليات اليوم الثانى لأعمال القافلة التنموية الشاملة، التي تنظمها جامعة عين شمس بقرية أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة.