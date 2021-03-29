مجموعة الأهلي.. الكاف يرفض شكوى المريخ ضد سيمبا

حسم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الجدل بشأن شكوى نادى المريخ السودانى ضد نادى سيمبا التنزانى، والتى اتهم خلالها مسؤولى سيمبا بالتلاعب فى نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، بعد ثبوت إصابة 8 لاعبين من المريخ قبل المباراة.





ورفض "كاف" شكوى المريخ السودانى، مؤكدا أنه تمت مراجعة الشكوى، وثبت عدم صحة الاتهامات التى قدمها النادى فى مذكرة رسمية عن طريق محاميه.

وشدد "كاف" فى خطاب له أنه قام بالتحقيق فى الشكوى وتأكد من سلامة إجراءات نادى سيمبا بشأن مسحات كورونا وعدم وجود أى تلاعب، والتى أظهرت أيضا وجود حالات إيجابية فى صفوف فريق سيمبا بجانب بعض مسؤولى المباراة من جانب الاتحاد الإفريقى، لافتا إلى أن النتائج يمكن أن تتغير من يوم لآخر.

وخسر المريخ فى مباراته أمام سيمبا فى مباراة الجولة الرابعة بنتيجة 0/3، ليتصدر الفريق التنزانى ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ثم فيتا كلوب ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيرا المريخ بنقطة واحدة.