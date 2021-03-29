Advertisements

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الإثنين، واجب العزاء لأسر الشهداء الثلاثة، الذين استشهدوا في حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع يوم الجمعة الماضى، وذلك برفقة المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماغي ومسئولي جمعية الهلال الأحمر المصرى.

هذا وأعرب محافظ قنا، عن خالص مواسته لأهالي وأسر الضحايا، وهم المجند أحمد أدهم عبدالستار، من قرية القناوية، والمجند عمر طلعت محمد، من قرية الشرقى بهجورة، ومصطفى زاكر محمود، من قرية أولاد نجم القبلية، التابعين لمركز نجع حمادى، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الحادث.

وأوضح الداودي، أن مديرية التضامن الإجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى، قامتا بصرف إعانة عاجلة لأسر الشهداء، لحين صرف التعويضات التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن أجهزة المحافظة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لتقديم الدعم اللازم للأطقم الطبية وفِرق الإسعاف بمحافظة سوهاج.
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

أخبار تهمك

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يعفو عن منبوذ الأهلي

منذ ساعتين

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شرط مثير من بن شرقي وفرجاني ساسي لتجديد عقودهم مع الزمالك

منذ ساعتين

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

أزمة كبرى قبل مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر

منذ 33 دقيقة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

07:51 م

لابورتا يطرد نجم برشلونة

07:57 م

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان