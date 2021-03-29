محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الإثنين، واجب العزاء لأسر الشهداء الثلاثة، الذين استشهدوا في حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع يوم الجمعة الماضى، وذلك برفقة المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماغي ومسئولي جمعية الهلال الأحمر المصرى.



هذا وأعرب محافظ قنا، عن خالص مواسته لأهالي وأسر الضحايا، وهم المجند أحمد أدهم عبدالستار، من قرية القناوية، والمجند عمر طلعت محمد، من قرية الشرقى بهجورة، ومصطفى زاكر محمود، من قرية أولاد نجم القبلية، التابعين لمركز نجع حمادى، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الحادث.



وأوضح الداودي، أن مديرية التضامن الإجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى، قامتا بصرف إعانة عاجلة لأسر الشهداء، لحين صرف التعويضات التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن أجهزة المحافظة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لتقديم الدعم اللازم للأطقم الطبية وفِرق الإسعاف بمحافظة سوهاج.