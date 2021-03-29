حماية المستهلك: الاستهلاك يزيد في رمضان 50%



وأشار "حسام الدين"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن معدل الاستهلاك في شهر رمضان يزيد 40 أو 50%،، مضيفا أن مصر تعيش أزهى عصور المخزون الاستراتيجي، حيث يصل المخزون لبعض السلع إلى 7 أشهر.



وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مصر شبه اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء كالدواجن والأسماك.



قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنهم يستعدون لاستقبال شهر رمضان القادم منذ انتهاء رمضان الماضي، معلقا: "بنستعد لشهر رمضان من السنة اللي فاتت".