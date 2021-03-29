نيمار قد يواجه القضاء في برشلونة

أكدت المحكمة العليا الإسبانية صلاحية القضاء في برشلونة لمحاكمة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الحالي ووالديه ورئيسي البرسا السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بتهم الفساد والاحتيال المتعلقة بصفقة انتقال المهاجم البرازيلي من النادي الكاتالوني في 2013.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد الطعن الذي تقدم به المتهمون ضد قرار المحكمة الوطنية والتي منحت في 2019 الاختصاص لمحكمة برشلونة الإقليمية كي تنظر في هذه القضية.

وكانت القضية فتحت بناء على شكوى من صندوق (دي آي إس) للاستثمارات، والذي يمتلك 40% من حقوق قيد المهاجم".

ورفع صندوق الاستثمارات المذكور الشكوى بعد شعوره بتعرضه للاحتيال على خلفية عدم تقاضيه لكامل المبلغ المنتظر من وراء الصفقة حين انتقل نيمار من سانتوس البرازيلي إلى "البلوغرانا".