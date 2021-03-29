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"الرئيس قال لي كلمة ما نيمتنيش".. رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل حواره مع السيسي بعد جنوح السفينة (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الملاحة بدأت من الساعة السادسة مساءً، بعد النجاح في تعويم السفينة الجانحة، مشيرًا إلى أن السفينة الجانحة لن تغادر منطقة البحيرات، إلا بعد انتهاء التحقيقات بالكامل.

وتابع "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن عدد السفن المتوقع أن تمر من القناة حتى الصباح 113، مشيرًا إلى أن القناة ستعمل على مدار الساعة لمرور كامل السفن المنتظرة.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتواصل معه يوميًا أكثر من 3 مرات، لمعرفة التفاصيل، معقبا: " الرئيس قال لي في أول يوم كلمة ما نيمتنيش أنان ولا الرجالة بتاعتي،.. قال سمعة مصر في رقبتكم".

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