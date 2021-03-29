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البرلمان اللبناني يقر قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أقر مجلس النواب اللبناني قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، وأحاله إلى مجلس الوزراء لتطبيقه.

 

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري وقع على مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدها اليوم في قصر الأونيسكو وأحالها على الحكومة.

 

وأشارت إلى أن القوانين التي تم التوقيع عليها هي  القانون الرامي إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021، والقانون الرامي إلى استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد".

 

وأضافت أنه تم التوقيع على القانون المتعلق بالموافقة على إبرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية للتعاون في المجال الصحي.

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