Advertisements

أول تعليق من حسام البدري بعد فوز مصر على جزر القمر بالأربعة

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إن الفوز الذي حققه الفراعنة في مباراة اليوم على ضيفه جزر القمر بأربعة أهداف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 ليس ردا على الانتقادات التي وجهت له.


وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"الفوز ليس ردا على الانتقادات فمع احترامي الكامل للإعلام هناك من يتحدث بشكل جيد للغاية وهناك  منهو مغرض ولكنه ليس في حساباتي".


وتابع :"هناك من يتحدث في بعض القنوات بأننا في الشوط الثاني  لم نكن بالمستوى الجيد رغم أننا حققنا الفوز الكبير من الشوط الأول".


وأشار :"الانتقادات عندما تتم في حالة فنية أنا أتقبلها إنما عندما تكون بشكل مغرض بالطريقة التي نراها في إحدى القنوات فهي من شخص لا يحب منتخب مصر".


وأوضح :"كان يهمني الفوز في مباراة اليوم من أجل منتخب مصر واللاعبين، مساندة الإعلام لنا مهمة جدا والمغرضين ربنا الكفيل بهم".


وزاد :"الفوز في المباراة هو رسالة للاعبين وأشكرهم على الفوز وعلى إصرارهم وأشكر المحترفين على جديتهم في اللقاء لأن عليهم دور كبير جدا فجميع اللاعبون يقدمون بشكل مميز للغاية".


وواصل :"هناك بعض الانتقادات التي تتم وهي بعيدة عن الصحافة.. الحمد لله على تحقيق الهدف وهو الفوز وتصدر المجموعة".


عن عدم الدفع بمصطفى محمد في مباراة اليوم قال :"هو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا ومؤثر لنا ولكن كم المباريات التي خاضها في الفترة الماضية مع فريقه بجانب أن الفترة الزمنية بين المباراتين قليلة جدا وبالتالي قمت ببعض التغييرات في المباراة واليوم قمنا بتغيير 4 عناصر".


وأشار :"كسبنا عناصر جديدة اليوم مثل محمد شريف وأحمد ياسر ريان ومن المهم أن نتملك أكثر من لاعب في خط الهجوم من أجل المستقبل".


واختتم حديثه :"الفترة المقبلة هامة للغاية نعرف جيدا أن هناك أجندة وظروف كورونا بكت العالم كله وسنخوض التصفيات الخاصة بكأس العالم في 6 أشهر فقط وسنحاول مع اللجنة الثلاثية التنسيق في هذا الأمر.

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

نيمار قد يواجه القضاء في برشلونة

منذ نصف ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ ساعة و 10 دقيقة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 21 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعفو عن منبوذ الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ 18 دقيقة

شرط مثير من بن شرقي وفرجاني ساسي لتجديد عقودهم مع الزمالك

منذ ساعتين

أزمة كبرى قبل مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر

منذ نصف ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ ساعة

عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

07:51 م

لابورتا يطرد نجم برشلونة

07:57 م

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان