أول تعليق من حسام البدري بعد فوز مصر على جزر القمر بالأربعة

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إن الفوز الذي حققه الفراعنة في مباراة اليوم على ضيفه جزر القمر بأربعة أهداف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 ليس ردا على الانتقادات التي وجهت له.









وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"الفوز ليس ردا على الانتقادات فمع احترامي الكامل للإعلام هناك من يتحدث بشكل جيد للغاية وهناك منهو مغرض ولكنه ليس في حساباتي".









وتابع :"هناك من يتحدث في بعض القنوات بأننا في الشوط الثاني لم نكن بالمستوى الجيد رغم أننا حققنا الفوز الكبير من الشوط الأول".









وأشار :"الانتقادات عندما تتم في حالة فنية أنا أتقبلها إنما عندما تكون بشكل مغرض بالطريقة التي نراها في إحدى القنوات فهي من شخص لا يحب منتخب مصر".









وأوضح :"كان يهمني الفوز في مباراة اليوم من أجل منتخب مصر واللاعبين، مساندة الإعلام لنا مهمة جدا والمغرضين ربنا الكفيل بهم".









وزاد :"الفوز في المباراة هو رسالة للاعبين وأشكرهم على الفوز وعلى إصرارهم وأشكر المحترفين على جديتهم في اللقاء لأن عليهم دور كبير جدا فجميع اللاعبون يقدمون بشكل مميز للغاية".









وواصل :"هناك بعض الانتقادات التي تتم وهي بعيدة عن الصحافة.. الحمد لله على تحقيق الهدف وهو الفوز وتصدر المجموعة".









عن عدم الدفع بمصطفى محمد في مباراة اليوم قال :"هو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا ومؤثر لنا ولكن كم المباريات التي خاضها في الفترة الماضية مع فريقه بجانب أن الفترة الزمنية بين المباراتين قليلة جدا وبالتالي قمت ببعض التغييرات في المباراة واليوم قمنا بتغيير 4 عناصر".









وأشار :"كسبنا عناصر جديدة اليوم مثل محمد شريف وأحمد ياسر ريان ومن المهم أن نتملك أكثر من لاعب في خط الهجوم من أجل المستقبل".









واختتم حديثه :"الفترة المقبلة هامة للغاية نعرف جيدا أن هناك أجندة وظروف كورونا بكت العالم كله وسنخوض التصفيات الخاصة بكأس العالم في 6 أشهر فقط وسنحاول مع اللجنة الثلاثية التنسيق في هذا الأمر.



