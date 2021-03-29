حقيقة رحيل لوريس عن توتنهام

تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن حقيقة رحيل الحارس الفرنسي هوجو لوريس عن صفوف توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت شبكة Football London البريطانية أن الحارس المخضرم البالغ من العمر 34 عاماً لن يرحل في الصيف المقبل على الرغم من أن عقده ينتهي في 2022.





وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن الحارس الفرنسي ارتبط بالرحيل عن توتنهام عقب نهاية الموسم الحالي وسط إهتمام من العديد من الأندية بالتعاقد معه على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي.











