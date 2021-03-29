Advertisements

أزمة كبرى قبل مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أشارت تقارير صحفية، إلى وجود أزمة حقيقية تواجه مولودية الجزائر، وذلك بسبب المران الأخير لضيفه الزمالك المصري، قبل المباراة المقررة بينهما يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ووفقا لموقع "سبورتس نيوز ديزاد" عن مصادر وصفها بالمطلعة جدا قولها اليوم الإثنين، فإن إدارة مولودية الجزائر مطالبة بإيجاد حل لقضية المران الرئيسي للزمالك قبل مواجهة الفريقين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية، وهو الملعب الذي يستضيف المباراة وذلك قبل المباراة بيوم، لكن الفريق المصري لن يكون بمقدوره فعل ذلك بسبب إقامة مباراة على نفس الملعب بين فريقي شباب بلوزداد ومازيمبي الكونغولي في نفس الجولة من المجموعة الثانية بالبطولة.

وتابع الموقع أن مولودية الجزائر  يسعي لمخاطبة الاتحاد الافريقي للعبة "كاف" من أجل تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة أي إلى يوم الأحد الرابع من نيسان / أبريل، أو إقناع الفريق المصري بالتدرب في موعد آخر لا يتعارض مع مواجهة بلوزداد ومازيمبي.


ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين خلف الترجي الرياضي التونسي الذي حسم بالفعل تأهله إلى دور الثمانية، ومتقدما بست نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل تونجيت السنغالي المجموعة بنقطة واحدة

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ ساعة و 11 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 21 ساعة

شرط مثير من بن شرقي وفرجاني ساسي لتجديد عقودهم مع الزمالك

منذ ساعتين

عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى قبل مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر

منذ نصف ساعة

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ ساعة

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعفو عن منبوذ الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ 19 دقيقة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

07:51 م

لابورتا يطرد نجم برشلونة

07:57 م

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان