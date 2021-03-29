أزمة كبرى قبل مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود أزمة حقيقية تواجه مولودية الجزائر، وذلك بسبب المران الأخير لضيفه الزمالك المصري، قبل المباراة المقررة بينهما يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





ووفقا لموقع "سبورتس نيوز ديزاد" عن مصادر وصفها بالمطلعة جدا قولها اليوم الإثنين، فإن إدارة مولودية الجزائر مطالبة بإيجاد حل لقضية المران الرئيسي للزمالك قبل مواجهة الفريقين.





ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية، وهو الملعب الذي يستضيف المباراة وذلك قبل المباراة بيوم، لكن الفريق المصري لن يكون بمقدوره فعل ذلك بسبب إقامة مباراة على نفس الملعب بين فريقي شباب بلوزداد ومازيمبي الكونغولي في نفس الجولة من المجموعة الثانية بالبطولة.





وتابع الموقع أن مولودية الجزائر يسعي لمخاطبة الاتحاد الافريقي للعبة "كاف" من أجل تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة أي إلى يوم الأحد الرابع من نيسان / أبريل، أو إقناع الفريق المصري بالتدرب في موعد آخر لا يتعارض مع مواجهة بلوزداد ومازيمبي.









ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين خلف الترجي الرياضي التونسي الذي حسم بالفعل تأهله إلى دور الثمانية، ومتقدما بست نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل تونجيت السنغالي المجموعة بنقطة واحدة