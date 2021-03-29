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وزير الآثار يكشف آخر الاستعدادات لانطلاق موكب المومياوات الملكية السبت المقبل

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفاصيل خط سير موكب المومياوات الملكية يوم السبت المقبل، مؤكدًا أن الموكب سيكون كله هيبة وحضارة.

وقال "العناني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين: "هنوري العالم كله ازاي بنحترم حضارتنا وتاريخنا وتنظيم فاعلية تليق بهم".

وأضاف "هناك أكثر من 60 دولة حول العالم بإجمالي 400 قناة تلفزيونية وكاميرا والعالم كله جاي وهيكون حدث رائع، نضئ عمارات التحرير حتى نصل إلى بحيرة عين الصيرة وهذا سيؤدي إلى ترويج سياحي وثقافي كبير".

وتابع "تحرك موكب المومياوات الملكية يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام، وإطلاق الطلقات كأنهم ملوك ورؤساء عايشين اليوم تخليدًا لتاريخهم بحضور عدد من الفنانين المصريين والطلبة والأطفال".

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق برومو ثاني تعريفي بالمومياوات مساء اليوم للتعريف بموكب المومياوات، مستطردًا " نريد الدخول في كل بيت في العالم وإظهار كيف أن القاهرة متحضرة".

وأوضح أنه تم دعوة عدد محدود من كبار الشخصيات من كبار الأثريين حول العالم بسبب فيروس كورونا، متابعًا "الموكب سيكون مهيب جدا والأغاني التي ستقال ستكون فرعونية، وليس هناك مجال لأي هفوة خطأ تحدث في نقل الموكب".

وأكد أن يوم السبت المقبل سيرى المواطنين المومياوات في أماكنها الجديدة في متحف الفسطاط والذي سيكون مفتوحا أمام الجمهور بداية من يوم 4 ابريل والتي ستكون متاحة أمام الجمهور في قاعتها الجديدة يوم 18 ابريل بعد الانتهاء من عمليات التعقيم والتطهير.

واستكمل حديثه "كل قنوات العالم تشارك في نقل الاحتفالية، حضور الموكب سيكون عال المستوى ليكون لائقًا بملوك مصر، حيث يصحب الموكب افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية وافتتاح مصنع المستنسخات الأثرية الذي يعمل به أكثر من 150 شخصًا لتقديم آثار طبق الأصل بشهادة مختومة وبأيادي مصرية".


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