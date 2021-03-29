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أسامة ربيع يكشف حقيقة تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال الحفر حول السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تعويم السفينة حدث بأيادي مصرية بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن المختص بالحديث في ملف التعويضات بسبب الأضرار التي حدثت بسبب جنوح السفينة البنمية، هم القانونيون.

وتابع "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن كلمة السر التي تسبب في نجحا تعويم السفينة تمثلت في فضل الله عز وجل، وكلمة الرئيس لنا عندما قال في بداية الازمة: "سمعة مصر في رقبتكم، سمعة مصر مسؤولية كبيرة"

ولفت إلى أن إصرار رجال الهيئة على تعويم السفينة، والعمل بدون كلل كان السبب الرئيسي في التعويم، مشيرًا إلى أن القناة استفادة من هذه الأزمة، وستعمل على زيادة قدرة الانقاذ، خاصة ان حجم السفن أصبح أكبر من الماضي.

وأشار إلى أن ألحديث على أن أنفاق قناة السويس تأثر بشكل سلبي بسبب عمليات الحفر أمر غير صحيح على الإطلاق، مضيفًا أن السفينة الجانحة سليمية، بعد التعويم بكامل البضائع، معقبًا: "تعيوم السفينة الجانحة بهذا الحجم لأول مرة يحدث في العالم".

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تعويم السفينة السفينة الجانحة

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