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الترساوي: سوق البترول تأثر كثيرا نتيجة أزمة السفينة العملاقة في قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن سوق البترول تأثر كثيرا نتيجة أزمة السفينة العملاقة في قناة السويس، مشيرا إلى وجود عمليات من التذبذب والانخفاض في الأسعار اليوم الاثنين بنسبة 2%.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، في حديثه لقناة "الغد"، أن التذبذب والانخفاض ربما يستمر أسبوعا لبعض الأمور الأخرى منها تعاملات المستثمرين والتقديرات الخاصة بالتعاملات، مشيرا إلى عمليات تتعلق بالسفن والتوقيت المناسب لها بعمليات التسليم.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إلى أن إدارة هيئة قناة السويس، نجحت نجاحا كبيرا في إدراة أزمة جنوح السفينة، موضحا أنه تم استخدام عمليات التكريك والحفر لحل الأزمة.

كما أكد نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، أن هذا العمل "نجاح مشهود"، تم دون خلل أو أي احتمالات للخطأ ومراعاة سلامة السفن وحركة الملاحة والحفاظ على السفن للاستمرار في رحلاتها.

و تم الإعلان عن تعويم السفينة العملاقة التي كانت جانحة في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي بعد نجاح إعادة تعويمها، وأعلن رئيس هيئة قناة السويس إن السفينة لم تتضرر وأنها قادرة على الإبحار في القناة، وينتظر الإعلان رسميا عن عودة حركة الملاحة.

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