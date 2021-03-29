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عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على ضيفه جُزر القمر بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وسجل أهداف الفراعنة الأربعة كلا من محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين".

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهدا قرارا تجاه حسام البدري وجهازه الفني بعد الفوز على جزر القمر وتصدر المجموعة.

وقرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مكافآت للجهاز الفني واللاعبين وفقا للائحة التي تم وضعها مسبقا خاصة وأن  الهدف تحقق من التصفيات.

وتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 برصيد 12 نقطة حيث خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم

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منتخب مصر مصر حسام البدري جزر القمر

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