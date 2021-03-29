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أفعال مخلة داخل أتوبيس نقل عام.. أجهزة الأمن تفحص فيديو تحرش شاب بالجيزة

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تفحص أجهزة الأمن، مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، لتحديد هوية بطله، والقبض عليه للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، ويرصد مقطع الفيديو الذي وثقته فتاة خلال استقلالها إحدى الاتوبيسات " الجيزة الدقي"، كما قيل، تحرش شاب بها، عن طريق فتحه " سوستة البنطلون" والقيام بأفعال غير أخلاقية كما قالت مُصورة الفيديو.


سرعان ما انتشر مقطع الفيديو على صفحات الفيسبوك، مطالبين، بسرعة القبض على المتحرش، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، حتى يكون عبره لغيره.


ورصد الفيديو المشار إليه، محاولة المتهم من الهرب من الفتاة بعد علمه بقيامها بتصويره لفضحه، ونزوله من الأتوبيس، وهذا ما رفضته الفتاة مطالبة الركاب، أن يتمكنوا من ضبطه، وتسليمه إلى الشرطة، أو تصوير بطاقته الشخصية، لكنهم رفضوا ذلك وأنزلوه من الأتوبيس.


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