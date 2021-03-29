"أذرع الإرهابية غرقت النهاردة".. رسالة نارية من أحمد موسى لمروجي الشائعات (فيديو)

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا عنيفًا، على وكالة رويترز وموقع رصد وقناة الجزيرة، واصفهم بأنهم أذرع الكذب.



وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، كل يوم تتأكد يوميا أن هؤلاء لا يعرفون شيء عن المهنية.



وأضاف موسى، أن وكالة رويترز أشاعت كذبًا بأن عملية التعويم فشلت مستشهدة بكلمة مصادر، مردفًا: "إذا كنت صادقا قل اسم المصدر"، ولكن لا في شهود ولا مصادر، أذرع الإرهابية غرقت النهاردة"



ولفت الإعلامي احمد موسى، "كان ينبغي على رويترز الاعتذار ويقروا بخطئهم الذي اقترفوه بترويج الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.



واستطرد موسى، "لا يمكن أن تثق في الجزيرة ولا يمكن لك أن تصدقها لأنها تعمل دائما ضد مصر، متسائلا "أين انتم يا إعلام العار من نجاح أبطالنا"، مختتمًا أن وكالة رويترز وموقع رصد وقناة الجزيرة لديهم تاريخ أسود وسجل حافل بالكذب والسمعة السيئة.

