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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وتحسين جودة الحياة بها وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة ، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.
وقد رحب جلالته بمبادرات سمو ولي العهد ، مؤكدا استعداد الأردن للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.

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