Advertisements

حماية المستهلك: حركة الأسعار لم تتجاوز 13% على مدار الأربع السنوات الماضية

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن استقبال شهر رمضان السنوات الماضية كان يستدعي فرض حالة من الطوارىء، ولكن الوضع اختلف خلال السنوات الأخيرة بسبب وجود مخزون كافي من السلع.

وأشار "حسام الدين"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تم زيادة عدد الصوامع والمخازن الاستراتيجية لضمان تخزين كميات ضخمة من السلع، موضحا أن المخزون الاحتياطي لبعض السلع يصل إلى 7 أشهر، ومخزون الزيوت يكفي لنحو 15 شهر، ومخزون السكر يكفي لأكثر من 4 أشهر.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أن حركة الأسعار لم تتجاوز 13% على مدار الأربع سنوات الماضية، منوها بأن أغلب الملاحظات التي يتلقاها عن اختلاف أسعار السلع يرجع إلى اختلاف المناطق.

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعفو عن منبوذ الأهلي

منذ ساعتين

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ ساعة و 13 دقيقة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

شرط مثير من بن شرقي وفرجاني ساسي لتجديد عقودهم مع الزمالك

منذ ساعتين

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة كبرى قبل مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

07:51 م

لابورتا يطرد نجم برشلونة

07:57 م

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان