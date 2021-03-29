Advertisements
حماية المستهلك: حركة الأسعار لم تتجاوز 13% على مدار الأربع السنوات الماضية
الإثنين 29/مارس/2021 - 08:49 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن استقبال شهر رمضان السنوات الماضية كان يستدعي فرض حالة من الطوارىء، ولكن الوضع اختلف خلال السنوات الأخيرة بسبب وجود مخزون كافي من السلع.
وأشار "حسام الدين"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تم زيادة عدد الصوامع والمخازن الاستراتيجية لضمان تخزين كميات ضخمة من السلع، موضحا أن المخزون الاحتياطي لبعض السلع يصل إلى 7 أشهر، ومخزون الزيوت يكفي لنحو 15 شهر، ومخزون السكر يكفي لأكثر من 4 أشهر.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أن حركة الأسعار لم تتجاوز 13% على مدار الأربع سنوات الماضية، منوها بأن أغلب الملاحظات التي يتلقاها عن اختلاف أسعار السلع يرجع إلى اختلاف المناطق.
وأشار "حسام الدين"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تم زيادة عدد الصوامع والمخازن الاستراتيجية لضمان تخزين كميات ضخمة من السلع، موضحا أن المخزون الاحتياطي لبعض السلع يصل إلى 7 أشهر، ومخزون الزيوت يكفي لنحو 15 شهر، ومخزون السكر يكفي لأكثر من 4 أشهر.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أن حركة الأسعار لم تتجاوز 13% على مدار الأربع سنوات الماضية، منوها بأن أغلب الملاحظات التي يتلقاها عن اختلاف أسعار السلع يرجع إلى اختلاف المناطق.
Advertisements