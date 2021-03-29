رئيس مجلس الشوري: لم أشك لحظة في قدرة مصر على تعويم السفينة

علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشورى، على نجاح هيئة قناة السويس في تعيوم السفينة الجانحة، قائلًا: " أقسم بالله لم أشك لحظة في قدرة رجال هيئة قناة السويس على حل ازمة السفينة الجانحة،.. مصر على مدار التاريخ لم تدخل في أي تجربة صعبة، إلا والمعدن الأصيل للشعب المصري ويظهر أشياء مذهلة".



وتابع "عبد الوهاب"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، انه كان يشعر ببعض القلق بسبب هذه الأزمة، وهذا يرجع إلى أنه محب بصورة كبيرة لهذا الوطن، معقبًا: "الحمد الله بنوري العالم كله طاقة وعزم المصريين".



ولفت إلى أن تعويم السفينة الجانحة لم يكن امر عشوائيًا، ولكنه كان من خلال الخبرة والعلم، متابعًا: "إن شاء الله الازمة دي مش هتتكرر تاني".

