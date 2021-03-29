Advertisements

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن سعادته بتعويم السفينة الجانحة بالقناة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أصعب لحظات واجهناها خلال الأزمة كانت في لحظة وقوع الحادث، واليوم بعد الإعلان عن تحريك 80% من السفينة»، معلقا «أصعب موقف في حياتي بأكملها».

ووجه ربيع الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على المتابعة المستمرة للأزمة، قائلا «الرئيس قالي لي سمعة مصر في رقبتك أنت ورجال قناة السويس، وهذه الكلمات كانت بمثابة الدافع والمحرك لنا».

وأكمل «الرئيس مش بينام وأبلغته في الساعة الخامسة فجر اليوم بتعويم 80% من السفينة الجانحة»، متابعا «الرئيس قالي ألف مبروك اشكرلي الناس كلها».

وأوضح أن الهيئة وجهت 5 قاطرات يوم الحادث ثم ارتفع العدد إلى 12 في اليوم الثالث، إضافة غلى قدوم قاطرتين من هولندا وإيطاليا، مؤكدا أن عملية تعويم السفينة دون تفريغ الحملة تعد الأولى من نوعها في العالم.

وأضاف «الرئيس السيسي وجه بتوفير كل الأدوات اللازمة لكافة السيناريوهات، وتعاقدنا على كافة احتياجات السيناريو الثالث، لكن الحمد لله لم نحتاج إليه»، مردفا «لو المركب دي كانت في أي مكان بالعالم، عملية التعويم كانت ستستغرق 3 أشهر».

وأشار إلى أن انتظار ما يقرب من 385 سفينة بقناة السويس، بمثابة أفضل رد على المشككين في قدرات القناة، لافتا إلى أن قافلة من السفن المنتظرة تحركت في السادسة مساء اليوم، على أن تعبر كافة السفن المتبقية خلال 3 أيام.

ولفت إلى أنه من المقرر عبور ما يقرب من 113 سفينة حتى غد الثلاثاء، مضيفا «كنا نشعر بالمسؤولية خلال الأزمة، واستمر العمل على مدار الأيام الستة الماضية، نجحنا في حل الأزمة بأيادي مصرية، ولدينا دروس مستفادة من الأزمة».

وأشار إلى أن قاطرتين جديدتين دشنتا من قبل في بورسعيد، شاركتا لأول مرة في عملية التعويم، لافتا إلى أن حجم الخسائر يتراوح ما بين 12 و15 مليون دولار يوميا، موضحًا أنه من المقرر بدء عملية التفتيش للسفينة بعد وصولها إلى منطقة البحيرات.

أخبار تهمك

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ ساعة و 13 دقيقة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى قبل مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر

منذ نصف ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 21 ساعة

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يعفو عن منبوذ الأهلي

منذ ساعتين

شرط مثير من بن شرقي وفرجاني ساسي لتجديد عقودهم مع الزمالك

منذ ساعتين

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

07:51 م

لابورتا يطرد نجم برشلونة

07:57 م

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان