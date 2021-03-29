تعرف على موعد عودة علي معلول لتدريبات الأهلي





يترقب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عودة الظهير الدولي التونسي علي معلول لتدريبات القلعة الحمراء بعد إصابته، في العضلة الخلفية.





موعد عودة علي معلول لتدريبات الأهلي





ويعاني علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من مزق فى العضلة الخلفية، منذ مباراة بايرن ميونيخ الألماني أثناء مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.





ويحتاج علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى 20 يوما قبل العودة للمشاركة في تدريبات المارد الأحمر، حيث ينتظر أن يكون جاهزا فى منتصف أبريل المقبل.





ويغيب الظهير الدولي التونسي علي معلول عن مبارتي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



