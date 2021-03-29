أسامة ربيع: تم تعويم السفينة بدون تخفيف الحمولة أو وقوع أي إصابات أو وفيات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن جنوح السفينة في قناة السويس استغرق 6 أيام منذ الثلاثاء الماضي وحتى فجر اليوم الاثنين.



وأضاف "ربيع" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تعويم السفينة اليوم الاثنين: "حلنا الأزمة في ستة أيام كان أملنا ميخدوش الوقت ده كله، وهذه الحادثة لو كانت وقعت في أي ممر ملاحي في العالم مكنتش اتحلت قبل 3 شهور".



وتابع "الحمد لله تم تعويم السفينة بدون تخفيف الحولة عليها أو حدوث أي إصابات أو وفيات أو تسريب للزيوت والماكينات كله سليمة وأبحرت على البحيرات المرة".

