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أسامة ربيع: تم تعويم السفينة بدون تخفيف الحمولة أو وقوع أي إصابات أو وفيات
الإثنين 29/مارس/2021 - 09:03 م
شيماء حسن
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن جنوح السفينة في قناة السويس استغرق 6 أيام منذ الثلاثاء الماضي وحتى فجر اليوم الاثنين.
وأضاف "ربيع" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تعويم السفينة اليوم الاثنين: "حلنا الأزمة في ستة أيام كان أملنا ميخدوش الوقت ده كله، وهذه الحادثة لو كانت وقعت في أي ممر ملاحي في العالم مكنتش اتحلت قبل 3 شهور".
وتابع "الحمد لله تم تعويم السفينة بدون تخفيف الحولة عليها أو حدوث أي إصابات أو وفيات أو تسريب للزيوت والماكينات كله سليمة وأبحرت على البحيرات المرة".
وأضاف "ربيع" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تعويم السفينة اليوم الاثنين: "حلنا الأزمة في ستة أيام كان أملنا ميخدوش الوقت ده كله، وهذه الحادثة لو كانت وقعت في أي ممر ملاحي في العالم مكنتش اتحلت قبل 3 شهور".
وتابع "الحمد لله تم تعويم السفينة بدون تخفيف الحولة عليها أو حدوث أي إصابات أو وفيات أو تسريب للزيوت والماكينات كله سليمة وأبحرت على البحيرات المرة".
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