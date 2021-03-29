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أسامة ربيع: تم تعويم السفينة بدون تخفيف الحمولة أو وقوع أي إصابات أو وفيات

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن جنوح السفينة في قناة السويس استغرق 6 أيام منذ الثلاثاء الماضي وحتى فجر اليوم الاثنين.

وأضاف "ربيع" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تعويم السفينة اليوم الاثنين: "حلنا الأزمة في ستة أيام كان أملنا ميخدوش الوقت ده كله، وهذه الحادثة لو كانت وقعت في أي ممر ملاحي في العالم مكنتش اتحلت قبل 3 شهور".

وتابع "الحمد لله تم تعويم السفينة بدون تخفيف الحولة عليها أو حدوث أي إصابات أو وفيات أو تسريب للزيوت والماكينات كله سليمة وأبحرت على البحيرات المرة".

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