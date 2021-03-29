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الديهي: "رويترز" ارتكبت جريمة وخلعت رداء المهنية المزعوم ولا بد أن تُحاسب

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، هجوم البعض على الإعلام المصري، واتهامه بالاختفاء خلال أزمة جنوح السفينة البنمية بقناة السويس، مؤكدًا أن الهجوم على الإعلام المصري لحاجة في نفس يعقوب.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الإعلام المصري ساهم في نقل كل ما يحدث بقناة السويس، ونجح في تقديم نفسه خلال الأزمة.

وتابع "الديهي"، ارفعوا أياديكم عن الإعلام المصري لأنه يخوض معارك عديدة، ولا يمكن لاحد أن ينكر دور الإعلام المصري إلا جاحد، ومن يتحدث عن خفوت الإعلام المصري أمام الإعلام الخارجي يريد ألا يتابع الإعلام المصري ويريد متابعة الإعلام الخارجي فقط.

واستنكر، نشر وكالة "رويترز" لشائعة عودة السفينة الجانحة في قناة السويس لموقعها الذي سد قناة السويس الشريان الملاحي الأهم في العالم نتيجة رياح عاتية أعادت سفينة الحاويات العملاقة إلى وضعها الذي يعرقل عبور أي شيء في المدخل الجنوبي للقناة، مشددًا على أن وكالة "رويترز" ارتكبت جريمة وخلعت رداء المهنية المزعوم وسط أزمة لا تحتمل، ولا بد أن تُحاسب، مطالبًا وكالة "رويترز" بالاعتذار عن الخبر الخطأ الذي نشرته، وتناقلته عنها باقي المواقع رغم عدم صحته.

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