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أسامة ربيع: لدينا تحدي كبير لإنهاء تكدس السفن الموجودة بقناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو كلمة السر في حل أزمة السفينة الجانحة، مشيرًا إلى أنه كان يتابع تطورات السفينة يوميا أكثر من ثلاث مرات.

وأضاف ""ربيع" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تعويم السفينة اليوم الاثنين: "أن الرئيس السيسي كان يتدخل في أدق التفاصيل فيما يتعلق بالأزمة، وأول ما حدثت الأزمة قالي سمعة مصر في رقبتك".

وأشار إلى أن كل الجهات المسئولة والوزارات في الدولة قدموا الدعم من أجل تعويم السفينة، معلنًا عودة حركة الملاحة بقناة السويس من الجانبين منذ السادسة مساءً.

وتابع "لدينا تحدي كبير لإنهاء تكدس السفن الموجودة في القناة، وهناك 113 سفينة من اليوم حتى الغد ستعبر قناة السويس من الاتجاهين، ومبروك لمصر إنجاز هذه المهمة".

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