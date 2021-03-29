ميناء الدقم العماني يعلن استعداده لاستقبال السفن العالقة في البحر الأحمر

أعلنت شركة ميناء الدقم العماني عن استعدادها لتقديم خيارات التخزين وإعادة الشحن وحلول التموين للحاويات وسفن الدحرجة وسائر أنواع السفن الباحثة عن مرفأ مؤقت في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة على "تويتر" أن الميناء مستعد لتقديم يد العون من أجل تخفيف الوضع الذي تواجهه شركات الشحن البحري التي لها سفن عالقة في البحر الأحمر إلى الجنوب من قناة السويس.

وقالت: "بوسع تلك السفن استكشاف خيارات تفريغ حاوياتها أو حمولتها في الميناء، لأغراض التخزين المؤقت ومن ثم، وعن طريق سفن إغاثة متخصصة وبأحجام مختلفة، تقرر تصريف تلك الشحنات المتأخرة للتوصيل النهائي إلى نقاط الوجهة".

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر عودة الملاحة للقناة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بعدما انتهت أزمة السفينة الجانحة.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر قد نجحت اليوم الاثنين، في تحريك السفينة البنمية "إيفر جيفن" التي ظلت جانحة في قناة السويس لعدة أيام، حيث تسير السفينة في طريقها إلى منطقة البحيرات لإجراء الكشف عليها.