عاجل - مانشستر سيتي يُعلن رحيل نجم الفريق

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مغادرة واحد من نجوم الفريق في الصيف المقبل بعد نهاية تعاقده مع النادي.





وكتب النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت :"سيودع مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو في الصيف بعد نهاية تعاقده".





وأضاف :جماهير مانشستر سيتي تعتز بسيرجيو أجويرو والذي يعتبر أيقونة عالمية للعبة وأحد أكثر لاعبي كرة القدم تقديراً واحتراماً الذين يرتدون القميص الأزرق السماوي.".





وانضم أجويرو إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2011 ، وكان له تأثير فوري بتسجيله هدفين وصنع تمريرة حاسمة في أول ظهور له لمدة ثلاثين دقيقة في الفوز 4-0 على أرضه على سوانسي سيتي وهي بداية مثيرة للمهاجم الأرجنتيني بقميص الأزرق.





وقاد أجويرو مانشستر سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بهدفه القاتل في شباك كوينز بار رينجرز في عام 2015.



