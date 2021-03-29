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نشأت الديهي يُطالب بمنح هيئة قناة السويس جائزة نوبل للاقتصاد

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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طالب الإعلامي نشأت الديهي، العالم أجمع بمنح جائزة نوبل للاقتصاد لهيئة قناة السويس المصرية بعد نجاح جهود تحرير السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس؛ لكون ما قاموا به انقذ العالم من كوارث اقتصادية ربما أدخلت العالم في أزمة اقتصادية تناظر الأزمة التي شهدها العالم عام 2008.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، مخاطبًا العالم أجمع والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية،: "عرفتوا قيمة قناة السويس"، داعيًا المؤسسات المصرية بترشيح هيئة قناة السويس للحصول على جائزة نوبل للاقتصاد، معتبرًا أن هذا حق؛ لكون ما انجزه رجال قناة السويس إعجاز.
وتابع، أن قناة السويس حفرت بأجساد أجدادنا، وحمايناها بدماء الآباء، والأحفاد يحافظوا عليها ويطوروها ويحموها من أي اختناقات، ونجحوا رجال مصر في إذابة الجلطة في شريان التجارة العالمية، موجهًا التحية للأبطال الذين شاركوا في موقعة ومعركة تحرير المجري الملاحي العالمي بقناة السويس، مانحًا كأس الاحترام والتقدير والبطولة للعاملين بهيئة قناة السويس، معقبًا: "دول نمبر 1 الحقيقيين".
وناشد، تامر مرسي، بإصدار توجيهات بتدشين وإعداد فيلم وثائقي توثيقي عن موقعة ومعركة تحرير السفينة الجانحة بقناة السويس، وإطلاق عليه "فرج اليوم السابع" أو موقعة "الأيام السبعة"، مشددًا على أن ما حدث خلال الـ 7 أيام يستحق التوثيق والفخر والاعتزاز، معتبرًا أن يوم 29 مارس يوم استثنائي في تاريخ هيئة قناة السويس، وفي تاريخ مصر بأكملها.

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