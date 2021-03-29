جونسون: قدراتنا لمقاومة موجة جديدة من "كورونا" غير واضحة في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة لا تعرف بالضبط «مدى قوة» دفاعاتها ضد موجة جديدة من «كوفيد» على الرغم من طرح اللقاح «المثير للإعجاب».



وأضاف: إن الحالات لا تزال ترتفع في أوروبا، ويجب على الناس «المضى قدما بحذر» في الخروج من الإغلاق.



جاء ذلك أثناء حديثه في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، في اليوم الذي انتهى فيه حكم البقاء في المنزل في إنجلترا، مما سمح للمجموعات بالالتقاء فى الهواء الطلق بما لايزيد عن ٦ أفراد.



لكنه حذر من أن المزيد من الوفيات والإصابات والذهاب إلى المستشفيات، أمر لا مفر منه.



وكانت الدول الأوروبية شهدت عددًا متزايدًا من الحالات فى الأسابيع الأخيرة، وسط طرح اللقاحات فيها بصورة أبطأ مما هو عليه فى المملكة المتحدة.



وأشار إلى أنه يعرف ما يعنى لملايين الناس أن ينضموا إلى شخص آخر لتناول فنجان من الشاي في الحديقة، وأنه فقط وبعد شهور من التضحيات والجهود التي بذلناها يمكن أن تتخذ هذه الخطوة الصغيرة نحو الحرية اليوم.



وأضاف: لقد كان طرح اللقاح مثيرًا للإعجاب للغاية... لكن ما لا نعرفه بالضبط هو مدى قوة مناعتنا الآن، ومدى قوة دفاعاتنا ضد موجة أخرى، وما نحتاج إليه الآن هو القيام به هو الاستمرار فى بناء مناعة سكاننا، وبناء دفاعاتنا ضد تلك الموجة عندما تأتي.



وأكد أن الرسالة واضحة، وهو حدوث ارتفاع لعدد الإصابات أمر لا مفر منه، مع فتح المملكة المتحدة، لكن ما هو غير مؤكد حتى الآن، هو متى سيحدث ذلك، وما هو تأثيره على الأمراض الخطيرة والوفيات.



وإن عملية إطلاق التطعيم تسير بشكل جيد للغاية، لكن الناس ما زالوا في طور بناء المناعة، ولم يتقدم جميع الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة للخطر للحصول على لقاح.



وعلى الرغم من أن اللقاحات جيدة، إلا أنها ليست فعالة بنسبة 100٪، لهذا السبب يؤكد الوزراء ومستشاروهم على المواطنين بتوخي الحذر.



وفى ذات السياق، يقول كبير المستشارين الطبيين في المملكة المتحدة، البروفيسور كريس ويتي، إنه إذا التزم الناس بالقواعد، فإن أي زيادة قد تكون متواضعة، وقد يساعد ذلك تغير الفصول أيضًا، حيث أن فيروسات الجهاز التنفسي تزدهر أكثر في الأشهر الباردة.



وتشير التقديرات المنخفضة للنماذج التي تم إجراؤها من قبل الحكومة البريطانية، إلى أنه قد يكون هناك 30 ألف حالة وفاة بحلول صيف عام 2022. ولكن يمكن أن يكون أسوأ بكثير.



وتم تسجيل 4654 حالة جديدة من حالات الإصابة بكورونا في المملكة المتحدة اليوم، مقارنة بـ 5342 حالة قبل أسبوع، وتم تسجيل 23 حالة وفاة خلال 28 يومًا من إيجابية اختبارهم، مقارنة بـ 17حالة فى نفس اليوم الأسبوع الماضي.



وتُظهر أحدث الأرقام الحكومية أن 293542 بالغًا بريطانيًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح يوم أمس، مما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من ٣٠ مليون مواطن ممن تلقوا الجرعة الأولى، بينما تلقى 146.785 مواطنًا جرعتهم الثانية يوم أمس، وبذلك يصل إجمالى من تلقوا الجرعة الثانية إلى أكثر من ٣٫٥ مليون.