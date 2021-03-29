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رئيس قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة: "مفيش أي حاجة تقف قدامنا كمصريين"

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن من أهم الدروس المستفادة من أزمة السفينة الجانحة هو أن مفيش أي حاجة تقف قدامنا كمصريين طالما توافرت الإرادة والإصرار في العمل والإخلاص.

وأضاف "ربيع" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تعويم السفينة اليوم الاثنين أنه خلال الأزمة تم الاستعانة بقاطرتين من هولندا وإيطاليا، كما أنه تم الاستعانة بقاطرتين مصنوعين من ترسانة بورسعيد.

وأشار "سنعمل على زيادة قدرات هيئة قناة السويس، أنجزنا المهمة الصعبة وحافظنا على سلامة بضائع السفينة، ورجال الهيئة أثبتوا أنهم قادرين على التعامل مع أي مشكلة، وهناك 3 سفن ماشية عبرت اليوم".

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