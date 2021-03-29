الاتحاد السكندري يلتقي بلقاس في تجربة ودية غدًا





يلتقي فريقي الاتحاد السكندري وبلقاس، في المباراة الودية المقرر اقامتها في تمام الساعة الخامسة، غدًا بإستاد الإسكندرية، في إطار استعداد الفريقين لاستأنف مباريات الدوري.





ويخوض حسام حسن المدير الفني لسيد البلد، التجربة الودية الثانية بعدما فاز على النصر في اللقاء الودي الذي أقيم أمس بـ3 أهداف، للاطمئنان على حالة الثنائي الجامايكي " روماريو " و " داميون لوي " عقب العودة بعد مشاركتهم مع منتخب بلادهم في فترة التوقف الدولي.





بينما يخوض فريق بلقاس الذي يلعب بالقسم الثالث اللقاء استعدادًا لمباريات الدوري المشتعل بالقسم الثالث، تحت قيادة المدير الفني حسام الشربيني لاعب الترسانة والمحلة وبلدية المحلة الأسبق.





ويجد لاعبو فريق بلقاس في لقاء الاتحاد فرصة مناسبة في الظهور بمستوى جيد أمام فرق الدوري الممتاز وخاصة الخماسي، علي عصمت وهشام نوح قلبي دفاع الفريق، ومحمود عبدلله حارس المرمى ومصطفى حفني لاعب الوسط وجناح الفريق "حدوتة".



