نشرة أخبار قنا اليوم الاثنين.. نجع حمادي تنعي الدبلوماسي عمرو رشدي وتقديم العزاء لأسر ضحايا قطاري سوهاج



محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج



قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الإثنين، واجب العزاء لأسر الشهداء الثلاثة، الذين استشهدوا في حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وذلك برفقة المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسئولي جمعية الهلال الأحمر المصري.



قافلة عين شمس تسلم 105 جهاز تعويضي للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في قنا



شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فاعليات اليوم الثاني لأعمال القافلة التنموية الشاملة، التي تنظمها جامعة عين شمس بقرية ابودياب غرب التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة.



وتأتي القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والمهندس أشرف رشاد، عضو مجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، وبحضور المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسهيل حمزة أمين، عام جامعة عين شمس المساعد لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونجلاء باخوم، عضو مجلس النواب ومحمد كمال موسى، والدكتور احمد عبدالماجد الاحمر، عضوا مجلس الشيوخ وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.



الداودي: من لديه أدلة ومستندات تثبت وقائع فساد محددة يقدمها لي



قال محافظ قنا، اللواء أشرف غريب الداودي، إن الدولة جادة في التصدي للفساد ومحاربة الفاسدين، ولن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، مضيفًا أن من لديه أدلة ومستندات تثبت وقائع فساد محدده عليه أن يتقدم بها للمحافظة لإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتستر على الفساد وسيتم اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين.



وتابع محافظ قنا، أن الأديان السماوية تحرّم الفساد بكل صوره وأشكاله سواء كان مالیا او اداریا او استغلالا للنفوذ او انتهاكا للأنظمة المتبعة وينبغي ان ندرك ان السكوت على الفساد يعد نوع من التواطؤ الذي يتعارض مع جهود الدولة في محاربة الفساد والسعي لاجتثاثه.



مستشار وزير التعليم العالي: فهم صحيح الدين وتجديد الخطاب أولويات المرحلة لمواجهة أهل الشر



قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي، إن تجديد الخطاب الديني وفهم صحيح الدين هو من أولويات المرحلة الحالية في مواجهة أهل الشر الذين يعرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم.



جاء ذلك خلال الدورة التثقيفية، التي تنظمها جامعة جنوب الوادي، تحت عنوان " القيم والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني "، والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة البحر الأحمر، بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.



السفير عمرو رشدي الدبلوماسي المغوار يرحل.. التقى رؤساء العالم ونعته الخارجية



ودّع أهالي مدينة نجع حمادي، في محافظة قنا، السفير عمرو محمد رشدي، عقب صراع مع المرض.



وقال كمال النجمي، صديق السفير، في تصريحات لـ "الفجر"، ‘ن السفير عمرو محمد رشدي، نشأ في بيت ادب واحترام وأصول، وكان متفوقا في دراسته طوال سنوات الدراسة، مشاركا في كل الأنشطة المتاحة في نجع حمادي ثقافية كانت أو سياسية، ورغم أنه أصغر أصدقائنا سنا إلا أنه كان أعمقنا ثقافة وأكثرنا اطلاعا وأكثرنا قدرة على التحليل المنطقي للأحداث في لغة سهلة وبسيطة وعميقة، ولقد أجاد أكثر من لغة وقرأ مئات الكتب والمراجع والمجلات والموضوعات والروايات والدراسات.





شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الاثنين، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:-