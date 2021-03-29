الديهي: تصريح السيسي أبلغ رد على بايدن بعد حديثه عن أزمة قناة السويس



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رد على الرئيس الأمريكي اليوم، رد بليغ، وأكد أننا أيضًا لدينا رجال غير موجودين بأي مكان في العالم، بإعلانه نجاح المصريين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة، وأن الإرادة المصرية ستمضى حيث يقرر شعب مصر، معتبرًا أن تصريحات السيسي أبلغ رد للعالم، ومن حقنا أن نشعر بالفخر والاعتزاز.



وأكد "الديهي"، أننا اليوم كنا على موعد مع تأكيد ثقة المصريين في أنفسهم بعد تحرير السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بسواعد وعقول مصرية، وبصدق وإخلاص الشعب المصري وبدعوات المصريين.



وتابع: أننا عشنا 6 أيام من حبس أنفاس العالم والكر والفر والسخرية، ورجال يعملوا يصلوا الليل بالنهار، وشعب يرفع أكف الضراعة وفي اليوم السابع تتجلى إرادة الله سبحانه وتعالى، وينجح رجال مصر بهيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية الجانحة.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الامريكي جو بايدن، خرج يوم 26 مارس الجاري وقال في خطاب له، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها معدات لا توجد في أي مكان في العالم، وتدرس كيفية مساعدة مصر لإنهاء أزمة سفينة قناة السويس، بنوع من الصنف والغرور، ولم يكن موفق في تصريحاته، ولم ترد الدولة المصرية والرئيس المصري على تصريحاته، وإنما رد رئيس هيئة قناة السويس بأدب دبلوماسي، وشكره على طلب تقديم المساعدة.