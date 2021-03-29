مهاب مميش للعاملين بقناة السويس: رأسنا مرفوعة اليوم نتيجة جهدكم وعرقكم

وجه الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لهيئة قناة السويس، التحية لرجال الهيئة والعاملين بها بعد نجاحهم في تعويم السفينة الجانحة اليوم، قائلًا "شرفتوا مصر وكلنا رأسنا مرفوعة نتيجة جهدكم وعرقكم وتعبكم".



وأضاف "مميش" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين أن قناة السويس تمتلك كفاءات نادرة وخبرات على أعلى مستوى باعتبارها شريان الحياة للتجارة العالمية.



وتابع "العاملون في قناة السويس مناضلين ولديهم إرادة وتصميم، ولأول مرة تغلق القناة من 54 سنة، وتعويم السفينة اليوم مكنتش مفاجأة لأنه تم بأسلوب علمي، وكان لدي ثقة كبيرة في القدرات المصرية خاصة أن هذا الحادث طارئ ولن يتكرر مرة أخرى".

