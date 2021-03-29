صراع بين هاري كين وصلاح.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج





تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق الثالث من شهر أبريل المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الثلاثين من البريميرليج.





ويأتي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على رأس قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف، بالتساوي مع هاري كين هداف توتنهام.





ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره أرسنال، بعد العودة من التوقف الدولي، يوم الثالث من شهر أبريل المقبل، في الجولة 30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- هاري كين " توتنهام" برصيد 17 هدف

2- محمد صلاح "ليفربول" برصيد 17 هدف

3- برونو فيرنانديز " مانشستر يونايتد" برصيد 16 هدف

4- كالفيرت " ايفرتون" برصيد 14 هدف

5- باتريك بامفورد " ليدز يونايتد" برصيد 14 هدف

6- سون هيونج " توتنهام" برصيد 13 هدف

7- ايلكاي جوندوجان " مانشستر سيتي" برصيد 12 هدف

8- جيمي فاردي " ليستر سيتي" برصيد 12 هدف

9- الكسندر لاكازيت " أرسنال" برصيد 11 هدف

10- أولي واتكينز " أستون فيلا " برصيد 11 هدف



