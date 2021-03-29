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صلاح يواصل الإنجازات ويقترب من تخطي العميد

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق الدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، إنجاز جديد بعدما نجح في التسجيل مع 6 مدربين مختلفين لمنتخب مصر.

وسجل صلاح تحت قيادة، هاني رمزي، برادلي، شوقي غريب، كوبر، أجيري وأخيرا حسام البدري.

يذكر أن صلاح قد سجل هدفين لمنتخب مصر في الشوط الأول من مواجهة جزر القُمر بالجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، ليصل الى الهدف رقم 45 دوليا متجاوزا حسن الشاذلي صاحب الـ 44 هدفا.

ويحتل  صلاح المركز الثاني و لم يعد يسبقه في الأهداف الدولية إلى حسام حسن الهداف التاريخي للفراعنة صاحب الـ 68 هدفا.

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