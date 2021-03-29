كندة علوش والعسيلي ضيفا أمير كرارة في "سهرانين"







تحل الفنانة كندة علوش والمطرب محمود العسيلي ضيفين على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يوم الأربعاء والخميس المقبلين.





يتحدث العسيلي خلال اللقاء عن أبرز المواقف الطريفة التي تعرض لها، لا سيما بسبب تصرفاته المثيرة للجدل وجرأته المعهودة. كما قدم العديد من الأغنيات داخل الاستوديو على مسرح "سهرانين"، بتوزيع أوركسترا سينيكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة.





من جانبها، تتحدث كندة علوش عن زوجها الفنان عمرو يوسف، وعلاقتها بابنتها "حياة"، وقصتها مع الأحلام المتكررة التي تتحقق في الواقع لاحقا. كما تروي العديد من المواقف التي مرّت بها خلال مسيرتها الفنية.





برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 مساء.

