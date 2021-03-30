Advertisements

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المرتقبة في الميركتو الصيفي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
دخل نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية، فى مفاوضات جادة مع حمدو الهونى، جناح فريق الترجي الرياضي التونسي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 

وقام أحد وكلاء اللاعب بعرض حمدو الهوني على الأهلي لبحث إمكانية التعاقد معه، وطلبت إدارة القلعة الحمراء بعض الوقت لعرض الصفقة على بيتسو موسيماني.

وشهدت الساعات الماضية، تحركات قوية من جانب إدارة بيراميدز لضم حمدو الهوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل قطع الطريق على الأهلي وضم اللاعب في أسرع وقت.

وقدم الهوني مستويات رائعة مع الترجي التونسي خلال مباراتي الزمالك في الجولة الثالثة والرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وتمكن من صناعة هدف في المباراة الأولى، وسجّل هدف الفوز في المباراة الثانية.


 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ى الزمالك بيراميدز الهوني الترجي الاهلي الابطال

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 3 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد غيابه لـ 13 مباراة.. موسيماني يُحدد بديل حمدي فتحي في تشكيل الأهلي

منذ ساعة و نصف

رئيس قناة السويس يكشف مصير السفينة الجانحة بعد تعويمها.. ويُعلن عن مفاجأة غدًا

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من أجويرو بعد رحيله من مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"كوكتيل" بيراميدز الذي يهدد الأهلي والزمالك في صفقات الشتاء

رونالدو يخطف أهم صفقة من برشلونة

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

الأهلي يستخدم نجم الفريق لخطف مهاجم بيراميدز

الأهلي يستعد لخطف صفقة قوية من بيراميدز

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

10:04 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان