بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المرتقبة في الميركتو الصيفي

دخل نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية، فى مفاوضات جادة مع حمدو الهونى، جناح فريق الترجي الرياضي التونسي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة





وقام أحد وكلاء اللاعب بعرض حمدو الهوني على الأهلي لبحث إمكانية التعاقد معه، وطلبت إدارة القلعة الحمراء بعض الوقت لعرض الصفقة على بيتسو موسيماني.





وشهدت الساعات الماضية، تحركات قوية من جانب إدارة بيراميدز لضم حمدو الهوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل قطع الطريق على الأهلي وضم اللاعب في أسرع وقت.





وقدم الهوني مستويات رائعة مع الترجي التونسي خلال مباراتي الزمالك في الجولة الثالثة والرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وتمكن من صناعة هدف في المباراة الأولى، وسجّل هدف الفوز في المباراة الثانية.







