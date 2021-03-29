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رئيس هيئة قناة السويس: "منمتش من اليوم الأول لجنوح السفينة بعد مكالمة الرئيس السيسي"

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن ٤٢٢ سفينة في انتظار العبور من المجرى الملاحي لقناة السويس خلال الوقت القادم، حيث من المقرر عبور ١١٣ سفينة خلال ١٢ ساعة القادمة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال خلال برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور، إنه كافة العاملين بالقناة يعملون ٢٤ ساعة ليلا ومهارات لإنهاء حالة التكدس في المجرى الملاحي.

وتابع: لم أنام منذ اليوم الأول لجنوح السفينة بعد حديث الرئيس السيسي لي عندما قال "سمعة مصر في رقابتك" ونقلت هذا الكلام لكافة العاملين بالهيئة الذين كانوا على قدر المسئولية حتى انتهاء الأزمة كاملة وخروج السفينة من المجرى الملاحي.

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