أستاذ قانون دولي: يمكن أن نستفيد من مشكلة السفينة الجانحة في أزمة السد الأثيوبي بهذه الطريقة (فيديو)

قال الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي، إن قناة السويس كممر ملاحي عالمي يحكم من قبل النظم القانونية مثل اتفاقية القسطنطينية، وأيضا ما تصدره الدولة المصري من تشريعات متعلقة بسيادتها على قناة السويس.



وتابع "عبد العاطي"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن قناة السويس رغم أنها تقع في مياه داخلية، إلا أن مصر جعلت هذه القناة مفتوحة لدعم الاقتصاد العالم ببعض الاتفاقيات الدولية، مشددًا على ضرورة ربط هذه الأزمة بمعركة مصر في سد النهضة.



وأشار إلى أن قناة السويس شلت الاقتصاد العالمي عندما وقفت عدة أيام، وعملت بكل إرادتها على فتح القناة لضمان الملاحة البحرية واحترام التزاماتها الدولي، على عكس أثيوبيا المارقة التي تنتهك القانون الدولي في الأنهار الدولية وتهدد السلم الدولي.

