Advertisements

أستاذ قانون دولي: يمكن أن نستفيد من مشكلة السفينة الجانحة في أزمة السد الأثيوبي بهذه الطريقة (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي، إن قناة السويس كممر ملاحي عالمي يحكم من قبل النظم القانونية مثل اتفاقية القسطنطينية، وأيضا ما تصدره الدولة المصري من تشريعات متعلقة بسيادتها على قناة السويس.

وتابع "عبد العاطي"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن قناة السويس رغم أنها تقع في مياه داخلية، إلا أن مصر جعلت هذه القناة مفتوحة لدعم الاقتصاد العالم ببعض الاتفاقيات الدولية، مشددًا على ضرورة ربط هذه الأزمة بمعركة مصر في سد النهضة.

وأشار إلى أن قناة السويس شلت الاقتصاد العالمي عندما وقفت عدة أيام، وعملت بكل إرادتها على فتح القناة لضمان الملاحة البحرية واحترام التزاماتها الدولي، على عكس أثيوبيا المارقة التي تنتهك القانون الدولي في الأنهار الدولية وتهدد السلم الدولي.

أخبار تهمك

عاجل - مانشستر سيتي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعفو عن منبوذ الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ ساعة و 19 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

08:52 م

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

07:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان