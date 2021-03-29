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ربيع: السفينة الجانحة أغلقت قناة السويس بالكامل.. وندرس تقديم حوافز للسفن العالقة

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة بصدد دراسة تقديم حوافز للسفن العالقة بقناة السويس بعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة.

وأضاف "ربيع" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تعويم السفينة اليوم الاثنين أن شركات التأمين الأجنبية هي المسئولة عن تعويض السفن المنتظرة في قناة السويس، كما أن الشركة المالكة للسفينة المسئولة عن تعويض القناة عن الأضرار التي تراوحت ما بين 12 إلى 15 مليون دولار يوميًا.

وأكد أن حادث السفينة هو مجرد حادث عرضي وتسببت في إغلاق القناة بالكامل، مستطردًا "هناك سفن أكبر من هذه السفينة عبرت بسلام ونجح مرشدي القناة في تعويمها بدون مشكلة".

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