بكلمات مؤثرة.. بشرى تنعى وفاة ابنة جومانا مراد

نعت الفنانة بشرى وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت بشرى قائله: "أصدقائى الاعزاء اهل الكرم والمحبة والواجب السيدة جومانة مراد وزوجها السيد المحترم ربيع بسيسو قلبى يعتصره الالم لفقدانك ابنتكم الغالية الطفلة ديانا واتمنى من الله ان يلهمكم الصبر والسلوان وقوة الايمان واللهم اجعلها شفيعا لكما يوم القيامة.انا لله وانا اليه راجعون" البقاء لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله..ليس هناك كلاما يعبر عن مدى الحزن والأسى الذى نشعر به انا واسرتى بهذا الخبر الحزين".



يذكر أن جومانا مراد أعلنت عن وفاة ابنتها قائله: "الحمدلله على كل حال. لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون".





وتابعت "انتقلت إلى رحمة الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره وللجنه يا روح قلب امك وابوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير.ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي"

