رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة عودة السفينة لمكان جنوحها بعد تعويمها

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ما تردد في بعض وكالات الأنباء الغربية بشأن رجوع السفينة الجانحة لمكانها قبل الانتهاء من عمليات تعويمها بالكامل.



وقال "ربيع" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تعويم السفينة اليوم الاثنين: "أحد وكالات الأنباء أعلنت أن السفينة عادت مرة أخرى لجنوحها بعد عمليات التعويم، وهذا حصل فعلًا وهما مش كذابين، ولكن السبب كان تغيير في القاطرات وأماكنها وعمل عزم أكبر".



وأضاف "نتيجة ما كان يحدث حصل توقف في عمليات الشد فرجعت السفينة مرة أخرى لمكانها، ولكن إحنا كنا متأكدين على قدرتنا على إعادة تعويمها لأن مكان هذا التعويم أصبح فارغًا، وكان عليها اثنين من المرشدين ونجحنا في الساعة الثالثة والنصف في تعويمها بالكامل".



