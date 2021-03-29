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أحد المشاركين في تعويم السفينة الجانحة: جميع من شاركوا في عملية التعويم مصريين

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال طه سمير، أحد المشاركين في تعويم السفينة الجانحة، إنه كان هناك تعليمات بالتعامل مع السفينة الجانحة، واستطعنا التعامل معها تحت قيادة حكيمة، وكنا في معركة مع الوقت.

وأضاف طه سمير، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه لم يشعر باليأس ابدا، لافتًا إلى أنه ظل في البحر لمدة 7 أيام متواصلة من أجل الحفاظ على اسم مصر وسمعتها.

وأشار إلى أن الصعوبات كانت تتمثل في طول السفينة الجانحة، بالإضافة إلى شدة الرياح والحمولة الزائدة، معقبا: "الحمد لله أننا قدرنا نفتح الملاحة الدولية مرة تانية، ونخرج المركب من مكانها، وقدرنا نعدي التحديات بسلام".

وأوضح أن جميع المشاركين في تعويم السفينة الجانحة كانوا مصريين، وهذا يدل على احترافية المهندسين والفنيين المشاركين في التعويم، ولم يشارك أي عنصر أجنبي في التعويم له فضل علينا.

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