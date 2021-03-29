أحمد مهني : انقاذ السفينة البنمية يؤكد للعالم أن مصر لديها كوادر









أشاد النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، بنجاح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب.





وأضاف مهنى، أن هذا ليس بجديد على المصريين، فهم دائما يتحدون الصعاب ويصنعون المعجزات ولا يستطيع شئ أن يقف امامهم مهما طاله التعقيد.





وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن نجاح المصريون في انقاذ السفينة اليوم يؤكد ويعطي رسالة للعالم بأكمله بأن مصر لديها كوادر وكفاءات تستطيع أن تتصدى للازمات وتحلها، وتستطيع أيضاً أن تحافظ على جميع البضائع الممررة من خلال القناة.