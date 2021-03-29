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نشرة حوادث الفجر: أفعال مخلة داخل أتوبيس نقل عام.. أجهزة الأمن تفحص فيديو تحرش شاب بالجيزة
الإثنين 29/مارس/2021 - 09:53 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
أفعال مخلة داخل أتوبيس نقل عام.. أجهزة الأمن تفحص فيديو تحرش شاب بالجيزة
تفحص أجهزة الأمن، مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، لتحديد هوية بطله، والقبض عليه للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، ويرصد مقطع الفيديو الذي وثقته فتاة خلال استقلالها إحدى الاتوبيسات " الجيزة الدقي"، كما قيل، تحرش شاب بها، عن طريق فتحه " سوستة البنطلون" والقيام بأفعال غير أخلاقية كما قالت مُصورة الفيديو.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مد أجل الحكم على يوسف بطرس غالي في "كوبونات الغاز" لـ29 أبريل
قررت الدائرة 21 جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي اللبان، مد أجل الحكم على يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز". لجلسة ٢٩ ابريل المقبل.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
نادي قضاة مصر: طواقم قناة السويس سطرت ملحمة وطنية في عملية التعويم
بعث نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببرقية تهنئة إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمناسبة إنتهاء أزمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحي للقناة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ننشر التقرير الطبي لـ" الطفل شادي" ضحية تعذيب والده بميت غمر
كشف التقرير الطبي للطفل شادي ضحية تعذيب والده بميت غمر بمحافظة الشرقية، عن إصابته بكدمات متفرقة بالوجه والظهر وآثار ما بعد الارتجاع إضافة إلى آثار حريق بالقدم ومنطقة المؤخرة، وهو أمر لأ يتفق مع رواية والده لما تبين عليه من إصابات ووجود آثار حرق وتعذيب.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
أفعال مخلة داخل أتوبيس نقل عام.. أجهزة الأمن تفحص فيديو تحرش شاب بالجيزة
تفحص أجهزة الأمن، مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، لتحديد هوية بطله، والقبض عليه للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، ويرصد مقطع الفيديو الذي وثقته فتاة خلال استقلالها إحدى الاتوبيسات " الجيزة الدقي"، كما قيل، تحرش شاب بها، عن طريق فتحه " سوستة البنطلون" والقيام بأفعال غير أخلاقية كما قالت مُصورة الفيديو.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مد أجل الحكم على يوسف بطرس غالي في "كوبونات الغاز" لـ29 أبريل
قررت الدائرة 21 جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي اللبان، مد أجل الحكم على يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز". لجلسة ٢٩ ابريل المقبل.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
نادي قضاة مصر: طواقم قناة السويس سطرت ملحمة وطنية في عملية التعويم
بعث نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببرقية تهنئة إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمناسبة إنتهاء أزمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحي للقناة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ننشر التقرير الطبي لـ" الطفل شادي" ضحية تعذيب والده بميت غمر
كشف التقرير الطبي للطفل شادي ضحية تعذيب والده بميت غمر بمحافظة الشرقية، عن إصابته بكدمات متفرقة بالوجه والظهر وآثار ما بعد الارتجاع إضافة إلى آثار حريق بالقدم ومنطقة المؤخرة، وهو أمر لأ يتفق مع رواية والده لما تبين عليه من إصابات ووجود آثار حرق وتعذيب.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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