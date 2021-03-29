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أول تعليق من أجويرو بعد رحيله من مانشستر سيتي

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بعدما أعلن النادي الإنجليزي رحيل اللاعب في الصيف المقبل بعد نهاية تعاقده مع النادي.

وقال أجويرو :"أنا فخور بأنني قضيت 10 مواسم جميلة في مانشستر سيتي، ووف أستمر حتى نهاية الموسم لتقديم كل شيء لهذا النادي".

وأضاف :"لدي الآن تحديات جديدة وسوف أواجهها بشغف كبير".

وتابع :"عندما تنتهي الدورة تظهر العديد من الأحاسيس.  لا يزال لدي شعور كبير بالرضا والفخر لأنني لعبت مع مانشستر سيتي طوال عشرة مواسم وهو أمر غير معتاد بالنسبة للاعب محترف هذا اليوم وهذا العصر".

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن اليوم الاثنين نهاية مشوار سيرجيو أجوير مع النادي في الصيف المقبل بعد 10 أعوام قضاها فيه.

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